Marcel Desailly papa d'une fillette de 8 ans et violent avec la mère ? Ces terribles accusations de son ex-compagne

Cet été, Cosma Batista de Alcantara a lancé une procédure judiciaire contre son ancien compagnon : l'ex-footballeur et champion du monde tricolore Marcel Desailly. Car ce dernier, récemment fustigé par les internautes pour ses propos sur le Mondial 2022, serait le père de sa fille de 8 ans. Ainsi, elle lui demande de reconnaître cet enfant qui est, selon elle, le sien, et qu'il subvienne à ses besoins. "Au vu de tous les éléments probants, je ne vois pas comment il pourrait nier", a notamment expliqué Me Françoise Rozelaar-Vigier, l'avocate de la maman de 39 ans.

D'après un envoyé spécial du Parisien, la petite Chloé (le prénom a été modifié) assure à ses camarades de son école primaire de Bilbao - là où elle vit avec sa mère, que Marcel Desailly est bel et bien son papa. Elle l'aurait déjà vu à plusieurs reprises, la dernière fois remontant à 2021. Depuis, silence radio. "J'ai pas osé lui dire qu'il a coupé les ponts", a notamment expliqué sa maman au journal.

Des violences conjugales évoquées

Toujours d'après les informations de nos confrères, Cosma Batista de Alcantara, originaire du centre du Brésil, et Marcel Desailly, se seraient rencontrés en 2010. Mais cela fait quelque temps désormais que leur relation s'est délitée. Lorsqu'ils étaient ensemble, l'ancien joueur du FC Nantes l'aurait battue à plusieurs reprises. Elle aurait notamment déposé une main courante le 18 avril 2013. Il ne serait également pas venu à l'accouchement de sa fille, le 20 mars 2014. "Avec le recul, je crois que c'était pour ne pas la déclarer...", a expliqué la mère de l'enfant au Parisien.

Après plusieurs ruptures, le couple qui était installé à Paris puis à Boulogne-Billancourt s'est finalement brisé. Marcel Desailly lui a conseillé de s'installer en Espagne à côté de ses proches en lui promettant de lui acheter un appartement. Mais il ne l'aurait jamais fait et ne lui apporterait désormais plus aucun soutien financier. A noter que le désormais consultant sportif est déjà papa de quatre enfants (trois garçons Marvin, Virgil, Vyns et une fille, Victoria), nés de son mariage avec une certaine Virginie.

Il a également été reconnu, en 2016, comme le père d'Aïda, née de sa relation avec Hélène Mendy en 1990. "C'est un récidiviste", a notamment pointé l'avocat de Cosma pour Le Parisien, évoquant alors "un homme qui semble accorder plus d'importance au football qu'à ses responsabilités de père".