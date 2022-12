Coupe du monde : Marcel Desailly détruit par les internautes après des propos jugés trop complaisants

La Coupe du monde au Qatar a beaucoup fait parler avant et elle fait également beaucoup parler pendant ! L'événement international, qui se tient dans le petit pays du Moyen-Orient depuis le 20 novembre dernier, a partagé l'opinion pendant des mois et cela ne semble pas près de s'arrêter. Invité de l'émission C à vous mardi 6 décembre, le champion du monde 98 Marcel Desailly est actuellement au Qatar où il suit la compétition de près. Il a profité de cette interview avec Anne-Élisabeth Lemoine pour encenser les organisateurs. "On est sur une Coupe du monde extraordinaire, la meilleure qui n'ait jamais été réalisée", lance-t-il d'emblée, sous le regard surpris de ses interlocuteurs.

Le père de la ravissante Victoria ne s'arrête pas là et fait l'éloge de cette Coupe du monde d'un nouveau genre. "Les infrastructures sont fantastiques, on a la possibilité de regarder trois matchs dans la journée pendant la première partie du tournoi, on est sur une 5G, on a tous les transports, et l'énergie footballistique sur le Moyen-Orient, c'est assez impressionnant", conclut-il. Si en plateau l'ambiance est plutôt bonne et apaisée après les propos de l'ancien footballeur de 54 ans, ce n'est pas vraiment la même chose sur les réseaux sociaux.

Des internautes très virulents à l'égard de l'ancien champion du monde

Face aux paroles dithyrambiques de Marcel Desailly, certains internautes n'ont pas pu contenir leur mécontentement et ils n'ont pas hésité à dénoncer la complaisance de l'ancien footballeur. "Il a craqué le gars il admire le Qatar (...) Pas un mot sur les stades climatisés, l'homophobie, les ouvriers qui ont travaillés comme des forçats et des morts", écrit l'un d'entre eux, tandis qu'un autre semble dégoûté : "T'as pas honte de dire que c' est la meilleure coupe du monde ! Ils t' ont payé combien pour dire cette connerie ? En plus tu fais l'apologie de la 5g. Tout y est quoi... Déplorable".