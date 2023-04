Dimitri Rassam : Le fils de Carole Bouquet à coeur ouvert sur son ex-"beau-père" Gérard Depardieu, rares confidences

Homme de l'ombre, Dimitri Rassam est à la tête de l'un des plus gros succès de ce printemps au cinéma : Les Trois Mousquetaires, avec notamment François Civil et Pio Marmaï, c'est son idée, son bébé, qu'il défend bec et ongles sur les plateaux de cinéma. Une idée un peu folle, qui lui est venue pendant la pandémie, et qui fonctionne bien : porté par son casting de rêve, il a déjà atteint plus d'un million de spectateurs en salle.

Il faut dire que le quadragénaire connaît le cinéma sur le bout des doigts : fils et neveu de producteurs de talent, filleul d'une véritable légende, Francis Ford Coppola, il peut compter sur un clan qui connait parfaitement le métier et qui lui a toujours permis de rêver. Un homme, particulièrement, a été l'un de ses piliers pendant sa jeunesse : son ex-"beau-père", Gérard Depardieu, qui a partagé la vie de sa mère Carole Bouquet pendant près de dix ans, durant toute son adolescence.

"J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mère très solide. Elle nous a construits une vie joyeuse, notamment avec Gérard Depardieu. J'ai connu la meilleure version de Gérard, j'ai ri non-stop avec lui", se souvient-il d'ailleurs dans le dernier numéro du magazine M le Monde, lui qui a grandi avec un demi-frère, Louis, né d'une seconde union de sa mère. De rares confidences sur cette période de sa vie et sur le monstre du cinéma français (actuellement dans la tourmente !), lui qui reste discret malgré une enfance pas toujours simple.

Maman poule et papa coq

En effet, il n'a que 4 ans lorsque son père, le grand producteur Jean-Paul Rassam, meurt, d'une crise cardiaque. Le jeune homme est alors élevé par sa mère, Carole Bouquet, sa "colonne vertébrale" selon certains amis. "J'ai été très protégé, j'ai reçu beaucoup d'affection. On ne m'a rien caché, mais les aspects plus complexes de la vie de mon père, je ne les appris que très progressivement, les filtres étaient là", avoue-t-il aujourd'hui. Mais pas question de se plaindre, l'homme ne se "complait pas dans le malheur", surtout que sa mère ne l'a jamais lâché.

Décrivant la comédienne comme "présente, autoritaire et stricte, à la fois maman poule et papa coq", le jeune homme s'inspire sans doute de ce modèle, tout autant que de celui de son 'beau-père', pour élever ses deux enfants, Dasha (11 ans) née d'une première union, et Balthazar (4 ans et demi), dont la mère est sa compagne Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco (elle-même maman d'un petit Raphaël, 9 ans et demi).

Une famille recomposée qui le soutient en toutes circonstances : "J'ai une épouse et des enfants formidables, tout va bien, je suis ultra-privilégié", conclut-il sur sa vie privée. Et nous, on attend avec impatience ses prochains projets !