Dimitri Rassam marié à Masha avant Charlotte Casiraghi : rares photos de son ex mannequin et de leur fille

Il a l'air si heureux dans les bras de Charlotte Casiraghi qu'on l'oublierait presque : Dimitri Rassam a un passé sentimental. Il a rencontré sa douce en 2017, a eu avec elle un petit garçon, prénommé Balthazar en 2018 puis l'a épousée civilement et religieusement en l'abbaye Sainte-Marie de Pierredon l'année suivante. Mais voilà. Avant de couler des jours heureux auprès de la fille de Caroline de Monaco, le producteur avait flanché pour une très jolie blonde. Il avait même épousé ce divin mannequin tout droit venu de Russie.

L'élue de son coeur, à l'époque ? Masha Novoselova, une beauté d'1,75m qui a débuté sa carrière dans la mode, à 18 ans, quand elle est arrivée à Paris. On a vu sa silhouette sculpturale sur les catwalks, mais aussi son visage sur des campagnes publicitaires. La jeune femme a notamment collaboré avec Chanel, Dior ou encore H&M. En 2010, Masha Novoselova s'est mariée à Dimitri Rassam à Saint Pétersbourg, en Russie. Un an après, les amoureux avait accueilli leur premier enfant, une fille, Darya, qui est donc l'aînée de Dimitri. Le couple s'est toutefois séparé en 2017 et Masha a refait sa vie, loin de son ex, en Amérique.