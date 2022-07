Disparition de Delphine Jubillar : Des lettres de Cédric refont surface ! Le contenu dévoilé...

Depuis plus d'un an, Cédric Jubillar est en prison. Il n'a pas avoué de crime, le corps de sa femme Delphine Jubillar n'a pas été retrouvé, mais la justice maintient sa détention, elle l'a même prolongée en juin dernier. Ses raisons ? Elle estime que les charges qui pèsent sont suffisamment lourdes et que sa libération, même avec un bracelet électronique, perturberait le cours de l'enquête. Le contenu de ses lettres envoyées à ses proches permet d'en savoir plus sur son état d'esprit.

"Je ne comprends pas qu'ils continuent à chercher sur moi, ils ne comprennent pas que je n'ai rien fait, que je suis innocent". Et de poursuivre : "Ici, la vie est compliquée mais je m'accroche. J'ai été placé à l'isolement pour ma protection et au final cette décision me convient. J'ai une promenade le matin ou j'en profite pour faire des footings et l'après-midi je vais à la salle de musculation. Ça me permet de garder la forme car dans la cellule on ne bouge pas", avait dévoilé BFMTV au mois d'août 2021, soit deux mois après son incarcération.

Le mari de Delphine et père de leurs deux enfants estime, comme ses avocats, que certaines pistes n'ont pas été suffisamment explorées comme celle d'un départ volontaire en Espagne pour refaire sa vie, ou bien celle d'un accident mortel que la personne aurait voulu maquiller.

En prison, Cédric Jubillar a aussi noué des liens, même si sa réputation n'est pas celle d'une personnalité très aimée par les autres codétenus. Un certain Marco, aujourd'hui libéré, avait discuté avec lui et il a ensuite fait part de ses révélations à la police, voulant participer aux recherches. Si Cédric Jubillar avait feint avouer avoir enterré le corps de son épouse avec qui il était en procédure de divorce, il semble qu'il s'agissait plus d'un jeu de provocation, puisque rien n'a été ensuite trouvé dans la zone qu'il a indiqué, près d'une ferme qui a brûlé. A présent, c'est un cimetière qui est dans le viseur. C'est la théorie de certaines proches de Delphine, née Aussaguel. Un lieu particulièrement compliqué à explorer...

Cédric Jubillar est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.