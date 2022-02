Disparition de Delphine Jubillar : le propriétaire de la voiture blanche fait de troublantes révélations !

Un trentenaire sans histoire... et qui vient d'être plongé dans l'horreur ! Depuis les révélations du codétenu de Cédric Jubillar, qui avait parlé d'une voiture blanche dans laquelle il aurait transporté le corps de sa femme Delphine, les enquêteurs étaient à la recherche de ce véhicule.

Il semblerait qu'ils l'aient trouvé : la voiture de Jérôme, une Peugeot 206 blanche, correspond à la description et des traces de sang y ont été retrouvées. Pour le moment, les analyses sont en cours pour savoir s'il s'agit de celui de Delphine mais cela ne semblerait pas impossible au propriétaire de la voiture qui témoigne du comportement particulier de Cédric Jubillar avec lui.

"Il venait chez moi quand il le voulait, et rentrait chez moi comme dans un moulin (...) Une fois, il est même rentré alors que je dormais et que j'étais dans mon lit pour me demander des produits stupéfiants", a-t-il raconté aux enquêteurs selon Le Parisien. Un ami envahissant qui lui demandait également des services, puisqu'il a admis avoir plusieurs fois emmené Cédric Jubillar et ses enfants à l'école avec sa voiture.

Lorsque les enquêteurs lui demandent si Cédric aurait pu lui voler son véhicule le temps d'une nuit, Jérôme ne ferme pas la porte à cette possibilité. "Je vais vous répondre oui, Comme je vous l'ai dit, soit les clés de la 306 étaient sur le contact soit elles se trouvaient près de l'entrée sur une table. Ma porte d'entrée étant toujours ouverte, à cette époque, n'importe qui pouvait entrer. Donc Cédric a pu venir en pleine nuit prendre ma voiture et me la ramener sans que je ne m'en aperçoive".

Les deux hommes habitent en effet à moins de trois kilomètres l'un de l'autre, il n'est donc pas improbable que Cédric Jubillar se soit servi du véhicule blanc. En tout cas, lorsque les enquêteurs avaient débuté les investigations, ils avaient trouvé la voiture de Delphine garée à l'envers devant la maison du couple, ainsi que de la condensation, ce qui révèle qu'elle avait été utilisée peu de temps auparavant.

L'homme, quant à lui, ne se souvient pas vraiment de son emploi du temps le soir du drame, ne sachant pas s'il était chez lui ou chez sa petite amie dans une ville voisine.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à son jugement définitif.