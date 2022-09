Disparition de Jade, 18 ans : retrouvée "sale, tremblante", sa mère Karine Gélain fait de sordides révélations

Le fait divers a attiré l'attention d'un très grand nombre de Français, en raison de sa mise en lumière par d'innombrables célébrités. Le 24 août dernier, Karine Gélain, casteuse dans le milieu de cinéma, s'empare de son compte Instagram pour faire une triste révélation : sa fille de 18 ans, Jade, a disparu. Un appel à l'aide puisqu'elle reste sans nouvelles. Un message relayé par de nombreux contacts de cette maman en détresse, parmi lesquels de célèbres personnalités comme Pierre Niney ou encore Helène Sy. Ce relai a alors permis à Karine Gélain de retrouver Jade, sous le choc après avoir été "emmenée de force". Ce vendredi 9 septembre, elle est l'invitée de Touche pas à mon poste, pour y faire de nouvelles révélations.

Le mercredi à 21h38, Jade, qui a eu 18 ans il y a peu de temps, lui annonce qu'elle va rentrer à la maison par message. Puis plus de nouvelles, silence radio. Elle se rend dans le Marais, endroit qu'elle fréquente souvent et où elle se trouvait ce soir là. Elle va arpenter cet endroit jusqu'à 4 heures du matin, révèle Karine Gélain dans TPMP. "Elle ne raterait jamais une journée de travail", affirme-t-elle, et le lendemain matin, elle se rend sur son lieu de travail mais elle n'y est pas. "Plus de son, plus d'image", déclare-t-elle. "Mon instinct de maman me dit il y a un problème, je sais que c'est grave à ce moment là", annonce la casteuse, qui décide alors de poster un message sur Instagram, qui est repris par les célébrités. Elle dit ne pas avoir pensé à la portée de son message, elle lance juste une bouteille à la mer car elle est "désespérée".

Je vois ma fille blanche, sale, tremblante.

La jeune femme étant majeure, la police lui a demandé d'attendre 48h. C'est l'engouement des réseaux sociaux qui a permis de trouver Jade rapidement. Les soirs, la maman et des amis organisent des marches dans le quartier. "Je vais pas mentir mais là actuellement, j'ai 20.000 messages en attente, je ne peux pas tout lire. Je vois un message qui me dit 'j'ai vu votre fille', et me dit 'désolé de vous faire ça par message mais je le sais de source sûre votre fille est morte'. Je suis chez moi le jeudi soir avec une amie, je tombe dans les pommes. Faut quand même parler de la violence des réseaux sociaux et des tarés qui s'y trouvent", explique-t-elle. La police, le 36 quai des orfèvres, l'appelle avant le délai grâce à la mobilisation. "Je la retrouve à Strasbourg Saint-Denis, sans l'aide de la police. Je vois ma fille blanche, déshydratée, sale, tremblante, pleurante, et ma fille je la met en sécurité, je l'attrape tout de suite dans cet hôtel je la donne à un ami qui la met en sécurité dans la voiture. Et ma fille la seule chose qu'elle me dit c'est 'maman merci tu es arrivée à temps', elle était pas dans son état normal, elle a été emmenée", raconte Karine Gélain. Lorsque Benjamin Castaldi lui demande s'il a été droguée et emmenée dans cet endroit à des fins qu'il imagine atroces, elle répond : "Bien sûr." "Si j'avais pas fait cet appel à témoin j'aurais pas ma fille auprès de moi aujourd'hui", assure-t-elle. "Il y a une enquête qui est en cours, je ne peux pas en parler", conclut-elle. Elle évoque des bleus sur le corps de sa fille et que les personnes liées à cette affaire sont encore dehors. "Il y a eu sept heures d'audition et confrontation", admet-elle et dit que les agresseurs ont été identifiés.

Harcèlement et menaces de mort