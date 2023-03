Disparition de Leslie et Kévin : deux corps retrouvés par les gendarmes

Dernière actualité dans l'affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Alors que des fouilles sont actuellement en cours dans le hameau des Hales à Virson (Charente-Maritime), deux corps viennent d'être retrouvés par les enquêteurs, annonce l'AFP ce samedi 4 mars. Selon BFMTV, un corps a été retrouvé vendredi 3 mars et l'autre ce samedi.

Disparus depuis la nuit du nuit du 25 au 26 novembre 2022 à Prahecq, commune de 2.000 habitants proche de Niort, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans sont introuvables. la Pour rappel, Nathan Badji, 22 ans, a mis en examen et placé en détention provisoire pour "assassinats, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour", le jeune homme a été placé en détention provisoire ce vendredi. D'après Le Parisien , Nathan Badji ferait partie de l'entourage de Tom Trouillet, le premier suspect dans l'affaire, qui avait hébergé Leslie et Kevin dans sa maison de Prahecq (Deux-Sèvres). Lui-même mis en examen pour "enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire", il est également placé en détention provisoire depuis jeudi 2 mars.

Un troisième homme est également en garde à vue dans ce dossier depuis jeudi et doit être présenté au juge d'instruction ce samedi.

Nathan Badji et Tom Trouillet au coeur des soupçons