Leslie et Kévin assassinés ? Un nouveau suspect mis en examen et écroué

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat . Alors que le couple demeure introuvable depuis la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Le Parisien a indiqué que Nathan Badji, 22 ans, avait été interpellé par les enquêteurs ce mercredi, près de La Rochelle. Mis en examen pour "assassinats, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour", le jeune homme a été placé en détention provisoire ce vendredi.+

Des fouilles sont actuellement en cours dans le hameau des Hales.

Un troisième homme est également en garde à vue dans ce dossier depuis jeudi et doit être présenté au juge d'instruction ce samedi.

D'après nos confrères, Nathan Badji ferait partie de l'entourage de Tom Trouillet, le premier suspect dans l'affaire , qui avait hébergé Leslie et Kevin dans sa maison de Prahecq (Deux-Sèvres). Lui-même mis en examen pour "enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire", il a été placé en détention provisoire jeudi 2 mars. L'homme aurait affirmé aux enquêteurs que la disparition et la mort du jeune couple serait liées à un litige relatif à de la drogue. La meilleure amie de Leslie Hoorelbeke a confié à nos confrères qu'elle et Leslie avaient déjà croisé Nathan Badji "en teuf, en soirée", sans entretenir davantage de relation. Une simple connaissance, en somme. Pourtant, sa mise en examen semble avoir réveillé des souvenirs chez la jeune femme, persuadée qu'il est arrivé quelque chose à son amie.

Ça ne sert à rien, vous ne trouverez rien

Qui est vraiment Nathan Badji ? Auprès du Parisien , la meilleure amie de Leslie témoigne : elle et son groupe d'amies ont rencontré Tom Trouillet quelques jours après la disparition de Leslie et Kévin . Il était accompagné de Nathan Badji. Une battue est alors organisée et le groupe s'est mis à "fouiller les environs" et inspecter "les rues, les chemins, les bois", avant de vouloir se rendre au domicile de Tom Trouillet.

La jeune femme se souvient alors que le duo Tom Trouillet et Nathan Badji était fuyant. "Nous, on voulait des réponses. Eux changeaient de sujet. Nathan me racontait sa vie", s'est-elle inquiétée. Et devant l'insistance des amis de Leslie pour fouiller la maison à la recherche du moindre indice, Nathan Badji aurait assuré : "Ça ne sert à rien, vous ne trouverez rien. La gendarmerie a déjà fouillé", s'est-elle rappelée.

Une déclaration étrange pour la jeune femme, qui a sa propre analyse de la situation : "Je pense qu'il a fait le chien de garde, analyse aujourd'hui Pauline. Tom aurait-il lâché le morceau ? Un indice ? Il aurait peut-être craqué avec nous". D'autant plus étrange que le 5 janvier dernier, Tom Trouillet avait déclaré lors d'une battue : "On a tous des bonnes et des mauvaises fréquentations. On est tous des bonnes et des mauvaises personnes". Un message subliminal ?