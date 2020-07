Divorce Club : Michaël Youn et ses acteurs s'offrent une tournée express en bus

Cette comédie estivale, qui s'est illustrée lors du Festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, peut déjà se vanter d'avoir réalisé le meilleur premier jour en France parmi les nouveautés du 15 juillet, avec près de 70 000 entrées. Divorce Club a ainsi surpassé l'Eté 85 de François Ozon (32 000 entrées). "Avec toute l'équipe de Divorce Club, on est super contents parce que vous êtes déjà près de 150 000 à être allés voir le film, en respectant la distanciation sociale, c'est formidable, s'est réjoui vendredi Michaël Youn, sur Instagram. Merci à vous tous (...). On ne sait pas quoi faire avec tout cet amour, alors on le prend."

Divorce Club raconte l'histoire de Ben (interprété par Arnaud Ducret), toujours aussi éperdument amoureux de sa femme après 5 ans de mariage. Jusqu'au jour où il découvre en public qu'elle le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick (François-Xavier Demaison), un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d'autres divorcés, les fêtards quadragénaires ébauchent les premières règles du "Divorce Club"...