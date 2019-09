DJ Tiësto s'est marié : découvrez Annika, sa splendide épouse de 23 ans

Il n'a pas pu mettre le feu aux platines ce soir-là. Et pour cause : le DJ et producteur de musique néerlandais Tijs Verwest, aka Tiësto (50 ans), a épousé la belle Annika Backes le 21 septembre 2019 à l'Amangiri – hôtel de luxe situé non loin de Las Vegas. Et on ne peut pas parler d'un coup de tête. Leur coeur a fait Boom en 2015, lorsque les amoureux se sont croisés au restaurant Catch de la ville de New York. "On a commencé à traîner ensemble pendant deux mois, explique la jeune femme de 23 ans au magazine Vogue. Puis Coachella est arrivé. On a décidé la veille d'y aller ensemble. On a passé le week-end à parcourir le festival, à passer des moments merveilleux juste tous les deux. On ne s'ennuyait jamais l'un avec l'autre, pas même une seconde. Quand on est rentré à New York et qu'on n'avait toujours aucune envie de se quitter, on a compris."

Leurs vingt-sept ans d'écart n'auront pas été une barrière infranchissable. Trois ans après leur rencontre, Tijs Verwest a demandé Annika en mariage, en vacances aux Maldives. Sur les réseaux sociaux, Monsieur et Madame Tiësto partagent désormais des photographies datant du jour le plus beau de leur vie, prises devant les paysages fauves et désertiques de l'Utah. "L'amour de ma vie", se sont-ils contentés d'écrire en guise de légende. La jeune épouse avait opté pour deux tenues – Oscar de la Renta et Berta – quand sa moitié avait choisi un élégant costume noir Tom Ford.