Djibril Cissé : Objectif moins 5 kilos, l'ex-footballeur dévoile sa carrure

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles s'occupent en relevant des challenges sur les réseaux sociaux, en s'essayant à la cuisine ou en faisant du sport. Djibril Cissé profite de cet isolement forcé pour entretenir sa condition physique : il a perdu 3 kilos en un mois, et souhaite en perdre encore 2.

Djibril Cissé compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Un million d'internautes avec qui il partage son quotidien en images, rythmé par ses DJ sets, ses défilés de mode et quelques moments nostalgiques de sa carrière de footballeur. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille (un des clubs où il a évolué) et de l'équipe de France a conservé ses réflexes d'athlète et continue d'entretenir sa condition physique.

Depuis le 13 avril 2020, Djibril Cissé s'est fixé pour objectif de perdre 5,4 kilos. Il en a pour l'instant perdu 3,2, ce qui lui a permis de passer de 95,4 à 92,2 kg. L'ex-buteur a publié un collage de deux photos de lui torse nu, pour permettre à ses admirateurs de comparer.