Doc Gynéco en garde à vue : sa femme, frappée au visage, a été conduite à l'hôpital

Doc Gyneco refait parler de lui pour une raison franchement pas glorieuse. Selon les informations du journal Le Parisien, confirmées par l'AFP, le chanteur âgé de 46 ans a été arrêté et placé en garde à vue, le 10 mars. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires par conjoint.

Selon Le Parisien, l'épouse du chanteur aurait reçu des coups au visage lors d'une dispute survenue au cours de l'après-midi. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital pour se faire examiner et recevoir des soins. Quant à Doc Gynéco - de son vrai nom Bruno Beausir - il a été cueilli par les policiers à son domicile et placé en garde à vue. Le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête pour violences volontaires par conjoint, laquelle a été confiée au commissariat du 18e arrondissement.

Doc Gynéco, qui s'était rappelé au bon souvenir du grand public en prenant un poste comme chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste avant de vite abandonner l'an dernier, s'était montré discret sur sa vie privée ces derniers temps. Le chanteur a eu plusieurs histoires de coeur, dont une dans sa jeunesse qui a fait de lui un père très peu conventionnel adepte de l'alcool et des drogues douces. On lui a aussi connu une relation médiatique avec l'écrivaine Christine Angot. Cette dernière avait d'ailleurs fait le récit de leur histoire dans un roman intitulé Le Marché des amants, sorti en 2008.

Doc Gyneco, auteur du disque Première consultation vendu à plus d'un million d'exemplaires en France, avec des titres phares comme Né ici, Viens voir le docteur ou Vanessa, a multiplié les déboires ces dernières années. Il a notamment eu des problèmes avec le fisc et connu une traversée du désert après son soutien décrié et inattendu à Nicolas Sarkozy à la présidentielle, une décision qu'il a ensuite qualifiée d'"erreur".