Doc Gyneco violent avec sa femme : oedème, gifles, le chanteur évoque un "moment d'égarement"

Les détails de cette altercation viennent d'être révélés. Interpellé à son domicile le 10 mars 2021, placé en garde à vue de ce même jour pour "violences volontaires par conjoint", Doc Gyneco était toujours entendu dans le commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris le lendemain. La police avait été alertée la veille dans l'après-midi par une voisine, inquiète après avoir entendu des bruits qui laissaient peu de place au doute. Et pour cause. Comme le rapporte le journal Le Parisien, Bruno Beausur de son vrai nom, aurait "violemment giflé" son épouse.

Selon les informations divulguées par un membre des forces de l'ordre, l'équipe envoyée sur place a pu entrer dans le domicile de Doc Gyneco parce que le fils de l'artiste a ouvert la porte. Son épouse, dans le salon, avait déjà un oedème au niveau de l'oeil "qui gonflait de façon manifeste". Elle a assuré avoir eu une dispute houleuse avec son partenaire à cause d'une sombre histoire de jalousie et aurait reçu quatre gifles. Le jour de cette mésaventure, elle avait été conduite à l'hôpital pour se faire examiner et recevoir des soins.

Un évènement isolé ?

Doc Gyneco est en couple depuis 25 ans avec sa compagne. Interrogé par la police, l'ancien chroniqueur de l'émission TPMP a reconnu en partie les violences qu'il a fait subir à sa femme. Il a justifié son geste en parlant d'une "bêtise", d'un "moment d'égarement" lié à la crise sanitaire, du fait que le couple était forcé de passer plus de temps ensemble qu'à l'accoutumée et a aussi évoqué des difficultés professionnelles. Il a, par ailleurs, juré qu'il n'avait jamais eu recours à la violence à l'encontre d'une femme. Le 10 mars 2021, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour savoir s'il s'agissait réellement d'une première. Son épouse n'aurait pas l'intention, quant à elle, de porter plainte.