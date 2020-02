Donald Trump glouton : quand son docteur cachait du chou-fleur dans sa purée

Il s'était donné pour mission de faire perdre 10 kilos à Donald Trump. Il a depuis démissionné de son poste. Dans un long portrait au New York Times, le médecin Ronny Jackson a livré les dessous du régime alimentaire de Donald Trump, dont il était en charge lorsqu'il était employé par la Maison Blanche. Muni d'un vélo d'appartement et de bons conseils nutritionnels, il explique avoir vite lâché l'affaire.

Glaces limitées et vélo d'appartement

Comme on le devine aisément, Donald Trump n'a jamais pédalé. Seule solution pour lui faire perdre du poids : cacher des légumes dans son alimentation de base, comme pour les enfants les plus capricieux. Ronny Jackson explique avoir caché du chou-fleur dans la purée du président pour lui faire manger des légumes. L'objectif était de "travailler l'alimentation du président", qui se compose quasi exclusivement de fast-food, burgers, pizzas et glaces. Comme pour un ado obsédé par les sucreries, Ronny Jackson a aussi "limité son accès aux crèmes glacées".

"Nous avons beaucoup parlé de régime et d'exercice. Il est plus enthousiasmé par la partie alimentation que par la partie exercice, mais nous allons faire les deux", avait annoncé Ronny Jackson à l'époque de l'investiture du président américain, à l'époque bien décidé à lui faire adopter un mode de vie plus sain. Entre la première visite médicale de Donald Trump et la seconde, il avait même réussi à prendre 2 kilos, pour atteindre le poids phénoménal de 110 kilos.

C'est simple : Donald Trump n'aurait jamais fait de sport durant tout son mandat, à l'exception de ses multiples séances de golf. "Pour les exercices, ça n'a jamais collé autant que je le voulais", concède aujourd'hui Ronny Jackson au New York Times.

Au dîner : 4 burgers de chez Mc Donald's

Ce n'est pas la première fois que ceux qui l'ont côtoyé décrivent son régime alimentaire. Donald Trump lui-même expliquait à Fox News en 2016 qu'il prenait rarement un petit déjeuner. Quand il le fait, il mange du bacon et des oeufs ou bien un McMuffin de chez MacDonald's (un muffin avec des oeufs... et du bacon). Ne prenant pas non plus de déjeuner la plupart du temps – il était expliqué dans le livre Let Trump Be Trump qu'il passait "entre 14 et 16 heures par jour sans manger" –, Donald Trump largement se rattrape le soir.

C'est là qu'il s'éclate la panse avec un festin de fast-food : Burger King et KFC, avec une grande préférence pour Mc Donald's. Dans le même livre écrit par son manager de campagne Corey Lewandowski il est expliqué que le président américain mange "un énorme dîner avec deux Big Mac, deux Filet-O-Fish et un milkshake au chocolat, pour un total de 2 430 calories". Quand il ne mange pas de burgers, il privilégie les pizzas (qu'il déguste sans la croûte) ou des steaks bien cuits, avec une grande dose de ketchup, dont il est fan.