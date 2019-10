Doria Tillier et Vincent Dedienne entourent Anne Hidalgo pour une soirée livres

Symbole un tantinet intimidant, représentant le lieu de pouvoir des décisions majeures concernant la vie de la capitale, l'Hôtel de Ville de Paris a ouvert ses portes pour la bonne cause, mardi 15 octobre 2019. La maire Anne Hidalgo était ravie d'accueillir le 2e dîner caritatif de l'association Bibliothèques Sans Frontières.

À lire aussi Lambert Wilson et Julian Bugier entourent Anne Hidalgo pour un soir de gala

L'association, présidée par le politologue Patrick Weil, organisait donc un nouveau dîner afin de mettre la lumière sur la mission qui est la sienne depuis déjà douze ans, à savoir : porter la connaissance auprès de celles et ceux qui en sont privés. Lors de cet événement, on a pu voir diverses personnalités artistiques comme la comédienne Doria Tillier (attendue au cinéma le 6 novembre prochain dans La Belle Époque) ou l'humoriste et comédien Vincent Dedienne (prochainement en tournage pour le film L'Étreinte).

Étaient aussi conviés le journaliste Augustin Trapenard (parrain de l'association), l'ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin (dont l'arrivée au conseil d'administration de Reworld Media, ex-Mondadori, fait tousser les anciens salariés) accompagnée de son mari Guillaume Erner, Barnabé Louche, Claudette Lachal, le groupe Brigitte, Jérémy Lachal (secrétaire général BSF), Riss, Anne Berest, Anissa Bonnefont, Quentin Chevalier ou encore Colombe Schneck, Nathalie Rykiel, Éric Reinhardt, Geneviève Brisac, Olivier Bassuet, Valentine Goby, Timothée de Fombelle, Dan Franck, Pénélope Bagieu...

Citons également Tatiana de Rosnay et son mari Nicolas Jolly, Chloé Mons, Redouanne Harjane, Emmanuel Ruben, Yasmina Khadra, David Foenkinos ainsi que Émilie Frèche, Ariane Ascaride, Laurent Gaudé, Pascal Grégoire, François Beaune, Marie de Gandt, la comtesse Éliane De La Beraudière, Valentine Goby, Timothée de Fombelle...

Cette soirée a réuni plus de 250 donateurs, personnes engagées à titre personnel, fondations, entreprises, maisons d'édition, mécènes qui permettent de financer les projets de l'association. Ils ont été réunis par Bibliothèques sans Frontières autour de 30 écrivains engagés par la culture. Ce dîner a permis de collecter 150 000 euros, qui permettront à des milliers d'enfants et à leurs parents d'avoir accès à la connaissance dans des zones oubliées.

Grâce à de nombreux programmes dont l'Ideas Box, bibliothèque nomade créée par Philippe Starck, l'association a soutenu plus de 10 millions de personnes dans 38 pays. L'association forme aussi des bibliothécaires à accueillir les publics les plus fragiles. Depuis sa création en 2007, BSF cherche à inventer la bibliothèque du XXIe siècle. Plus qu'une simple collection de livres, la bibliothèque a aujourd'hui un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité et les inégalités sociales jusqu'au renforcement des compétences des populations en passant par la stimulation des énergies créatrices et de l'entrepreneuriat.

Thomas Montet