Anne Hidalgo et Yann Arthus-Bertrand, hilares aux Vendanges de Montmartre

Qui a dit que les Vendanges de Montmartre n'étaient qu'une occasion de s'en jeter un derrière la cravate ? Bien au contraire. Plus que jamais, la 86e édition qui a eu lieu du 9 au 13 octobre 2019 a été marquée par tout un programme mettant en valeur notre joli patrimoine français. Pour célébrer la culture du vin tricolore, la maire de Paris Anne Hidalgo était présente parmi les grappes et les souches, accompagnée du parrain et de la marraine de l'événement : Yann Arthus-Bertrand et la comédienne Sophie Mounicot (inoubliable Clara Saulnier de la série H, mais aussi Hollywoo en 2011, Camping 3 en 2016)...



Clôturé par un grand bal donné dans le square Louise-Michel de Paris, le dimanche 13 octobre 2019, cette session des Vendanges de Montmartre a été rythmée par un agenda surchargé en litres de vin et en bonne humeur. Au programme : dégustation évidemment, mais aussi parcours du goût, musique entêtante – un fil rouge travaillé par Décibels Vendanges – et même une course, la toute première nocturne du 18e arrondissement parcourue en l'honneur des vignes et de la boisson. Cette foulée multicolore a été organisée avec la complicité de Championnet Sports Athlétisme et de la Direction de la jeunesse et des sports.

Puisqu'amour et boissons fortes n'ont jamais autant fait bon ménage, la cérémonie des non-demandes en mariage a également signé son grand retour, illuminant à nouveau la place des Abbesses. Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement, a uni de manière non officielle une poignée de tourtereaux, déclarés "fiancés pour l'éternité" sur fond musical entonné par George Brassens. Mais après quatre jours de joie, de bonne humeur, de fête et de rendez-vous culturels, il a bien fallu dire au revoir à cette célébration annuelle. Ne reste qu'à noter la prochaine édition dans votre agenda pour l'année 2020...