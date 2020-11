Dorine Bourneton (Au-dessus des nuages) : Le terrible crash à l'origine de son handicap

On m'a dit que mon avenir était tracé

"Après cet accident, on m'a dit que mon avenir était tracé : ce serait les allocations familiales, le canapé et la télé" se souvient-elle. Cette prédiction ne pouvait pas être plus éloignée de la vérité. Voulant trouver un sens à sa survie, Dorine Bourneton a décidé qu'elle dompterait le ciel qui lui a tant coûté. Quitte à taper du poing et faire changer les lois, au bout de sept années de lutte - le métier dont elle rêvait était interdit, auparavant, aux personnes atteintes d'un tel handicap. Aujourd'hui, Dorine Bourneton peut le dire avec fierté : maman d'une fille de 14 ans, elle est la première personne paraplégique à être devenue pilote de voltige. Et si vous avez du mal à y croire, rendez-vous sur TF1...