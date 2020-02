Double suicide de Billy et Joe Smith : les funérailles pour la Saint-Valentin

Samedi 28 décembre 2019, le petit écran britannique était secoué par une nouvelle atroce : la mort de Billy et Joe Smith, anciens candidats de l'émission de télé-réalité My Big Fat Gypsy Wedding, diffusée en 2013. Les frères jumeaux de 32 ans ont été retrouvés pendus à arbre, dans la petite ville de Sevenoaks dans le Kent, à quelques kilomètres de la capitale.

D'après le Mirror, les funérailles des deux frères ont été à la hauteur de leur popularité. La famille a fait le choix d'un dernier voyage grandiose et les corps reposaient dans de grands cercueils blancs posés dans deux voitures à l'ancienne tirées par des chevaux. Lors de la cérémonie religieuse, un ami proche a lu un poème écrit spécialement pour l'occasion. Une réception a suivi dans la maison de leur grand-mère dont le jardin débordait de coeurs remplis de chocolats, on pouvait aussi voir une composition florale en forme de Rolex et une autre en forme de bouteille de Jack Daniels. Enfin, les invités ont eu droit à des mignonnettes de whisky, breuvage de prédilection de Billy et Joe Smith. À la fin de la cérémonie, les corps sont partis vers le lieu de l'inhumation avec la mention "Papa" sur le cercueil de Joe et "Tonton" sur celui de Billy.

Depuis l'annonce de leur mort, des fans anonymes se recueillent devant le domicile des jumeaux. Joe Smith était marié et père de deux enfants. Quant à Billy, il était en couple avec une femme prénommée Kristina. "Le jour le plus dur de ma vie. RIP mon parfait Bill, tu étais si pur, si beau. Tu as fait de moi la plus heureuse des filles. (...) Je vais te rendre si fière de moi Bill, de ma vie", a-t-elle écrit dans un message posté sur Facebook. Il semblerait que Joe se savait atteint d'un cancer et que les deux frères aient pris la décision de partir ensemble et dignement.