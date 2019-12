Double suicide de Billy et Joe Smith : des détails émergent...

Samedi 28 décembre 2019, le petit écran britannique était secoué par une atroce nouvelle : la mort de Billy et Joe Smith, anciens candidats de l'émission de télé-réalité My Big Fat Gypsy Wedding, diffusée en 2013. Les frères jumeaux ont été retrouvés pendus à arbre, dans la petite ville de Sevenoaks dans le Kent, à quelques kilomètres de la capitale.

Le site du Telegraph a recueilli le témoignage de Phoebe Charleen Smith, la cousine des deux jeunes hommes morts à 32 ans, et a fait une choquante révélation sur un supposé "pacte de suicide" qu'ils auraient acté ensemble. Selon elle, Joe avait récemment appris qu'il était atteint d'un cancer - il avait révélé à sa famille avoir fait deux mois de chimiothérapie - et son frère Billy aurait alors envisagé le pire, lui déclarant : "Je ne pourrai jamais vivre sans toi." Faut-il en déduire que le cancer de Joe était incurable ? Pour l'heure, on ne sait pas encore de quoi il souffrait exactement... Il y a quelques semaines, les deux frères, qui travaillaient ensemble dans une société d'aménagements d'espaces verts après avoir eu leur quart d'heure de gloire à la télévision, assistaient pourtant à un mariage tout sourire.

Toujours selon Phoebe, Joe et Billy auraient donc décidé de mourir ensemble plutôt que de voir l'un assister à la lente agonie de l'autre. "Ils ont d'un coup disparu et le téléphone de Joe ne répondait plus. Ensuite, nous avons trouvé une lettre. Ils disaient qu'ils voulaient que ça se termine de cette manière et que nous les trouverions dans le bois où ils jouaient avec la famille il y a plusieurs années de cela. Mon oncle a couru là-haut et les a trouvés", a-t-elle expliqué au Telegraph.

Joe Smith était marié et père de deux enfants. Quant à Billy, il était en couple avec une femme prénommée Kristina. "Le jour le plus dur de ma vie. RIP mon parfait Bill, tu étais si pur, si beau. Tu as fait de moi la plus heureuse des filles. (...) Je vais te rendre si fière de moi Bill, de ma vie", a-t-elle écrit dans un message posté sur Facebook.

Thomas Montet