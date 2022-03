Drake rachète la maison de Robbie Williams pour 70 millions de dollars : toute les images de ce petit paradis

Sur la planète people, on est loin de devoir prendre rendez-vous avec son banquier pour obtenir un crédit et investir dans l'immobilier. Drake n'est en tout cas pas concerné puisqu'il vient d'acquérir un énorme manoir dans les hauteurs de Beverly Hills.

Pour 70 millions de dollars, soit un peu plus de 63 millions d'euros, le rappeur de 35 ans a racheté le grand domaine qui appartenait jusqu'alors à l'artiste Robbie Williams comme le rapporte le Los Angeles Times. Sur un domaine de dix hectares avec piscine et terrain de tennis se trouve l'énorme villa composée de dix chambres et de vingt-deux salles de bain. Un grand garage permet de garer pas moins de onze véhicules. La maison comprend également un ascenseur, une cave à vin ainsi qu'une salle de sport en plus d'un grand salon pouvant accueillir les nombreux invités de l'interprète de One Dance.

Parmi les convives que Drake fera venir chez lui, peu de chance de trouver Rihanna et son compagnon ASAP Rocky. Si le couple est le plus heureux à l'idée d'accueillir son premier enfant dans quelques mois, Drake a quant à lui du mal à s'en réjouir. Il aurait carrément arrêté de suivre la Barbadienne et son chéri sur les réseaux sociaux quelque temps après avoir appris la grossesse de Rihanna. Cette dernière a vécu une relation tumultueuse avec Drake avant d'y mettre un terme en 2016 mais le rappeur ne l'entend visiblement toujours pas de cette oreille.

A plusieurs reprises, Drake a déclaré sa flamme à Rihanna, notamment lors des MTV Video Vanguard Awards en 2016 sans que celle-ci n'officialise réellement leur relation. L'interprète de Rude Boy a par la suite vécu une relation de près de trois ans avec Hassan Jameel, un héritier saoudien, jusqu'en 2020 où des rumeurs de couple avec ASAP Rocky se faisaient de plus en plus pressantes. La chanteuse et ASAP Rocky confirment être ensemble en 2021 avant de dévoiler aux yeux du monde le beau projet qu'ils s'apprêtent à réaliser à deux. Autant dire que le manoir de Robbie Williams acheté par Drake constitue un super lot de consolation.