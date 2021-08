Dua Lipa en vacances avec Anwar Hadid : poses sensuelles et nouvelle étape dans leur relation

Dua Lipa et Anwar Hadid sont en couple depuis l'été 2019. L'année dernière, le couple avait commémoré le premier anniversaire de son histoire d'amour lors d'un voyage à Sainte-Lucie. À cette occasion, Dua et Anwar avaient également échangé les déclarations. "Il y a un an aujourd'hui, nous sommes allés à notre premier rendez-vous. C'est fou comme le temps passe vite. Je t'aime", a écrit la jolie brune à l'attention de son chéri.

Cette fois, Dua Lipa a convié Anwar dans sa famille, signe de l'avancée de leur relation. En janvier dernier, une rumeur disait que la chanteuse était peut-être enceinte. Dua Lipa avait réagi dans l'émission Jimmy Kimmel Live!, en expliquant son origine : "J'aime trouver de petits emojis de manière aléatoire, donc j'ai mis un biberon, un petit ange, des paillettes, tout au hasard, je n'ai vraiment pas réfléchi. Puis j'ai mis en ligne ma publication et lu les commentaires, et quelqu'un a écrit, 'est-ce qu'elle est enceinte ?'. Alors je regarde la photo, puis les commentaires, et je me dis, 'Je n'ai assurément pas l'air enceinte'. Et après, j'ai vu qu'il y avait des articles disant que j'avais publié un message caché que je vais peut-être annoncer ma grossesse. Je me suis dit, 'Oh mon Dieu, ces emojis me retombent dessus'. Je ne suis pas enceinte, pour mettre les choses au clair".

En attendant une potentielle future naissance, Dua et Anwar ont déjà fondé leur petite famille : ils sont "parents" de deux adorables chevreaux.