Dua Lipa enceinte ? La chanteuse met les choses au clair

Après la fille de Gigi et Zayn, les Hadid sont-ils sur le point d'accueillir un autre bébé ? Les internautes sont convaincus que Dua Lipa , petite amie d'Anwar Hadid, est à son tour enceinte. La chanteuse a réagi à la rumeur...

C'est dans l'émission Jimmy Kimmel Live! que Dua Lipa a commenté sa présumée grossesse. La jolie brune de 25 ans s'est entretenue avec Jimmy Kimmel par appel vidéo. Informé des soupçons pesant sur son invité, le présentateur lui a demandé si elle était effectivement enceinte. "C'est ridicule", a répondu Dua, avant de développer sur l'origine de la rumeur.

"J'aime trouver de petits emojis de manière aléatoire, donc j'ai mis un biberon, un petit ange, des paillettes, tout au hasard, je n'ai vraiment pas réfléchi. Puis j'ai mis en ligne ma publication et lu les commentaires, et quelqu'un a écrit, 'est-ce qu'elle est enceinte ?'. Alors je regarde la photo, puis les commentaires, et je me dis, 'Je n'ai assurément pas l'air enceinte'. Et après, j'ai vu que des articles étaient écrits, disant que j'avais publié un message caché que je vais peut-être annoncer ma grossesse, a expliqué Dua Lipa à Jimmy Kimmel. Je me suis dit, 'Oh mon Dieu, ces emojis me retombent dessus'".

La chérie d'Anwar Hadid a conclu en disant : "Je ne suis pas enceinte, pour mettre les choses au clair". La fille de Gigi Hadid et Zayn Malik n'aura donc pas de cousin dans l'immédiat.