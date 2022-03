Eddie Redmayne au bras de son épouse, Jude Law très barbu à la première des Animaux Fantastiques

Les potterheads du monde entier trépignent d'impatience. En France, la troisième partie de la saga Les Animaux Fantastiques, inspirée de l'oeuvre de J.K. Rowling, sera disponible sur grand écran le mercredi 13 avril 2022. Mais comme la tradition le veut et l'exige, une avant-première a eu lieu quelques jours à l'avance, à Londres, pour présenter le long-métrage. Outre les fans de sorcellerie, l'équipe du film s'est retrouvée, en Angleterre, pour défendre le projet.

J.K. Rowling, en perpétuelle polémique pour ses multiples propos transphobes, s'est mis une bonne partie du cast des films Harry Potter à dos - dont Emma Watson, qui l'a ouvertement taclée le soir de la cérémonie des BAFTAs. La romancière est toutefois parvenue à s'entourer, le soir de l'avant-première, des héroïnes et des héros de la saga Les animaux Fantastiques et de plusieurs célébrités venues encourager l'audience à applaudir. Etaient présents : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Poppy Corby-Yuech, Jude Law, Amelia Windsor, Vicky Pattison, Alison Sudol, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Phillip Schofield, Oliver Masucci, James Argent, Josh Denzel, Tallia Storm, David Heyman, Tim Lewis, Yinka Bokinni ou encore David Yates, le réalisateur de ce 3e opus.

Eddie Redmayne, qui interprète Norbert Dragonneau, était venu à l'avant-première du film Les Animaux Fantastique : Les secrets de Dumbledore, accompagné de sa divine femme, l'attachée de presse Hannah Bagshawe, qu'il a épousé en 2014 à Babington House - ils ont eu deux enfants ensemble, Iris Mary, 5 ans et Luke Richard, 4 ans. Le petit nouveau de la soirée, c'était Mads Mikkelsen, le talentueux danois qui a repris le rôle Grindelwald après que Warner Bros. ait demandé à Johnny Depp d'abandonner son rôle. "Ils m'ont appelé et ils étaient évidemment pressés, expliquait son remplaçant au Sunday Times. J'aimais le scénario alors j'ai dit oui. Et je sais que c'était quelque chose de controversé pour beaucoup de gens, mais c'est juste la façon dont ça s'est déroulé sur le coup. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et je ne sais pas si c'était juste qu'il perde son travail. Mais je savais simplement que le film se poursuivait et j'aurais aimé lui en parler si j'en avais eu la chance..."