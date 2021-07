Eddie Redmayne très classe : rare apparition avec sa femme à Wimbledon

C'est l'une des nouvelles coqueluches du cinéma. Eddie Redmayne, 39 ans, est devenu en quelques années l'un des comédiens britanniques les plus demandés. Nominé deux fois pour l'Oscar du meilleur acteur, il a eu le privilège de le recevoir pour sa performance dans le biopic sur Stephen Hawking. Un rôle marquant qui lui a ouvert les portes de l'univers Harry Potter puisqu'il joue désormais le personnage principal dans Les animaux fantastiques.

Maintenant installé parmi les acteurs les plus bankables d'Hollywood, le natif de Londres peut profiter de son temps libre pour participer à des évènements populaires comme ce mercredi 7 juillet. Le père d'Iris (née en 2016) et de Luke (né en 2018) a assisté aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon qui se tient en ce moment. Le tournoi du Grand Chelem qui accueille chaque année des dizaines de stars, a encore vu du beau monde cette année, de Kate Middleton à Phoebe Dynevor et Pete Davidson.

Hier, c'était au tour d'Eddie Redmayne et sa femme Hannah de faire une apparition très remarquée dans les tribunes du tournoi londonien. Plutôt discret, le couple s'était mis sur son 31 pour venir applaudir Novak Djokovic et Roger Federer. L'acteur a dû se remémorer ses déboires pour rentrer dans des soirées privées car il avait choisi un magnifique costume blanc-crème tandis que sa femme a opté pour une belle robe rose pâle avec des imprimés papillons, parfaite pour l'été.