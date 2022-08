Eddy (Mariés au premier regard) en couple : photo complice avec sa chérie, dans sa vie depuis longtemps

C'est à la fin du mois de juin qu'Eddy annonçait avoir retrouvé l'amour. Et déjà là, il confiait que l'élue de son coeur faisait en réalité depuis longtemps partie de sa vie. "Ça me fait du bien. Je l'ai dit à Jennifer. Cette histoire m'est tombée dessus comme ça. (...) C'est une très très bonne amie. On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tous les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène", expliquait-il pour nos confrères de Télé Loisirs.

Son ex-épouse, Jennifer, serait de son côté toujours célibataire depuis sa participation à Mariés au premier regard. "Je suis très heureuse dans ma vie avec mon fils, ma famille, mes amis et mon travail. Je suis très bien comme ça", assurait à TV Mag