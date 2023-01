Eddy Mitchell : Son petit-fils lui aussi dans la musique, commentaire cash et avis bien tranché

On ne présente plus Eddy Mitchell, chanteur, parolier et même acteur, ni sa passion pour le rock'n'roll, et plus largement la musique américaine. Aussi, c'est avec humour qu'il est revenu sur le métier de son petit-fils, devenu DJ. Sans filtre, le chanteur a expliqué qu'il avait beaucoup de mal avec la musique techno, avouant carrément : "Je ne peux pas écouter ça". Une confidence on ne peut plus cash, mais qui colle parfaitement au personnage, faite par Eddy Mitchell samedi 21 janvier 2023 dans l'émission Le journal inattendu proposé tous les week-ends sur RTL.

L'artiste papa de 3 enfants (Eddy et Marilyne qu'il a eus avec Françoise Lavit et Pamela, fruit de son amour pour sa femme Muriel Bailleu) n'a pas pour habitude d'évoquer sa sphère privée, n'a pas manqué d'étonner et d'amuser Ophélie Meunier, y allant même d'une image assez osée pour exprimer pleinement sa désapprobation. Il a toutefois parlé de sa famille avec une grande tendresse, expliquant être très proche de son petit-fils de 28 ans, malgré leur divergence en termes de goûts musicaux.

Des confidences aussi surprenantes qu'amusantes du célèbre rockeur, qui se montre habituellement très discret sur sa vie privée. Celui qui a su conquérir des générations de fans tout au long de sa carrière, tant dans la musique, avec des titres comme Sur la route de Memphis, Couleur menthe à l'eau, ou l'inoubliable Pas de boogie woogie, qu'au cinéma (on se rappelle de son rôle impayable dans Le Bonheur est dans le pré, ou plus récemment dans Murder Party, de Nicolas Pleskof), et même à la télévision en tant que présentateur de La Dernière Séance, a en tout cas la réputation de ne pas avoir la langue dans sa poche, ce qu'il a prouvé une nouvelle fois.

La BD, nouvelle corde à son arc

Si on ne présente plus notre "Schmoll" national, il a toutefois révélé un tout nouveau talent fin 2022 en se lançant dans l'écriture d'une bande dessinée parue aux éditions Dargaud. Des Lilas à Belleville, écrite par Eddy Mitchell et illustrée par Ralph Meyer, raconte la jeunesse du chanteur sous forme d'une biographie fictionnelle. À 80 ans, le chanteur sort de sa zone de confort pour exceller à nouveau, cette fois dans le 9e art.