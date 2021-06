Edinson Cavani à nouveau papa : l'ancien attaquant du PSG présente son 4e enfant

Sylvestre est le quatrième enfant d'Edinson Cavani, et le deuxième né de sa relation avec Jocelyn Burgardt. Le couple a aussi une fille, India, qui a eu 2 ans le 17 mai dernier. L'athlète est aussi papa de deux garçons, Bautista et Lucas (10 et 8 ans), nés de son premier mariage à Maria Soledad Cabris Yarrús.

Côté sportif, Edinson Cavani a su rebondir après son départ du Paris Saint-Germain. Il a réussi sa première saison en Premier League (nom du championnat d'Angleterre) avec Manchester United. Son équipe vice-championne d'Angleterre est arrivée en finale de l'Europa League, finale perdue face aux Espagnols de Villareal. Edinson a inscrit 17 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues.