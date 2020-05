Edinson Cavani en famille en Uruguay : confinement très nature, loin du PSG

Edinson Cavani n'a jamais renvoyé l'image d'un footballeur bling-bling, mais plutôt celle d'un homme très attaché à ses racines et à son pays, l'Uruguay. Bien qu'au PSG depuis 2013, dont il est devenu l'un des piliers, l'attaquant de 33 ans n'a jamais oublié d'où il vient. Alors quand le coronavirus est devenu une menace en France et que le confinement a été décrété, Edinson Cavani a quitté Paris et la France, emmenant sa compagne Jocelyn Burgardt et leur petite India, qui fêtera son premier anniversaire le 17 mai prochain, avec lui. Le Parisien indique dans son édition du vendredi 15 mai que "le n°9 du PSG a atterri à l'aéroport Carrasco de Montevideo, avec des gants et un masque", le 19 mars dernier. Il est également le papa de deux autres enfants, des garçons, Bautista (9 ans) et Lucas (7 ans), nés de son mariage avec Maria Soledad Cabris Yarrús.

Alors que le célèbre footballeur aurait largement de quoi vivre dans une immense villa avec piscine et terrain de golf, c'est dans un tout autre cadre qu'il a choisi de se mettre au vert. En effet, Edinson Cavani, sa compagne et leur adorable petite fille se sont installés en plein milieu de la nature, à Salto, au Nord-Ouest de l'Uruguay, près de la frontière argentine. La star du ballon rond y possède un ranch.

Les journées d'Edinson Cavani se font en communion avec la nature, avec des balades dans les grands espaces qui entourent sa propriété ou encore avec la dégustation de maté. Autant d'activités qu'il a partagées avec les 7 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Le béret est l'un des accessoires qui l'accompagnent la plupart du temps pendant cette parenthèse apaisante. Les mesures d'isolement ayant été levées en Uruguay, alors que le confinement n'y a jamais été imposé, Edinson Cavani a récemment pu recevoir la visite de son frère Cristian Cavani, qui lui ressemble énormément. Ce dernier est également footballeur, à Salto, et c'est lui qui est chargé d'entretenir la propriété de son frère en son absence. Les deux frères partagent le même amour de la pêche.