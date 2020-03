Keylor Navas (PSG) : Des milliers d'euros payés pour fuir Paris, il se défend

Le 29 mars 2020, L'Équipe révélait l'information selon laquelle Keylor Navas avait décidé de partir de Paris, touchée comme toute la France par la pandémie de coronavirus. Accompagné de ses proches, le gardien de but du PSG avait quitté la capitale française à partir d'un jet privé qui l'avait conduit jusqu'au Costa Rica, son pays natal. L'organisation de ce vol aurait coûté près de 200 000 euros au footballeur de 33 ans né à San Isidro de El General.

Une fois arrivé à destination, Keylor Navas a confirmé qu'il avait quitté Paris et s'est expliqué sur les raisons qui l'avaient poussé à prendre cette décision alors que le confinement était de rigueur depuis dix jours. "Nous ne sommes que des êtres humains et nous avons peur. J'ai opté pour ce vol pour la tranquillité de mes proches. Nous voulons être auprès de notre famille. Nous remettons notre situation entre les mains de Dieu. Il prendra le dessus et nous apportera à nouveau la paix. En tant que peuple, nous devons nous unir et suivre les mesures de l'État", a déclaré le gardien de but lors d'une interview accordée à Impact Radio.

Pour l'heure, le Costa Rica n'est pas encore passé au confinement, mais il a pris des mesures préventives contre le coronavirus avec la fermeture des écoles, des plages et des églises. Comme le veut la règle très stricte qui s'impose à ceux qui arrivent dans le pays depuis l'étranger, Keylor Navas a été soumis à une quarantaine de quatorze jours.

Le gardien de but n'est pas le seul joueur du PSG à avoir fui Paris. Neymar et Thiago Silva sont rentrés au Brésil, tandis qu'Edinson Cavani a rejoint l'Uruguay. Mais la majeure partie de l'effectif est resté en France.