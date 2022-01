Édouard Mathé accusé de viols par plusieurs femmes dont une mineure : le cavalier mis en examen

Nouveau scandale dans le monde du sport et cette fois-ci c'est l'équitation qui est touchée. Édouard Mathé, cavalier très réputé et l'un des tous meilleurs du saut d'obstacles professionnel en France, a été mis en examen le 14 janvier dernier pour "viols", "atteintes sexuelles" et "harcèlement", selon les informations du JDD. L'homme de 40 ans a également été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. D'après les informations de nos confrères, quatre femmes, dont plusieurs mineures au moment des faits, ont porté plainte contre celui qui était également entraîneur.

Pour l'heure, Édouard Mathé conteste fermement les faits qui lui sont reprochés pour les plaignantes. Parmi elles, on retrouve une jeune femme de 17 ans, cavalière et employée par l'accusé, et qui a entretenue une relation amoureuse avec le cavalier de plus de 20 ans son ainé. Par la suite, les trois autres femmes, âgées de 23, 27 et 35 ans, ont porté plainte contre lui. Les victimes décrivent toutes un scénario plus ou moins similaire dans leurs histoires.

Une relation clandestine de plus de 10 mois avec la jeune fille

Pour ce qui est de la plus jeune des plaignantes, elle a entretenu une relation clandestine de près de 10 mois avec celui qui est également directeur technique de l'écurie Tendercapital Stables. La jeune fille a porté plainte en novembre pour "atteintes sexuelles sur mineure de plus 15 ans par personne ayant autorité et harcèlement", d'après son avocate Me Nathalie Tomasini, dans des propos rapportés par Le Figaro.

D'après le récit décrit par le JDD, la jeune femme de 17 ans est tombée sous l'emprise amoureuse d'Édouard Mathé. Lorsqu'elle a essayé de le quitter, à cinq reprises, le cavalier lui a fait vivre un "calvaire". Lorsqu'elle décide de quitter l'ecurie Tendercapital Stables, ce dernier va se mettre à la harceler : "des dizaines d'appels ­masqués et de messages via les réseaux sociaux ; des heures à la guetter en bas de chez elle ; un chantage au suicide", indique le JDD.

De son côté, Édouard Mathé nie les faits qui lui sont reprochés. "Le mis en cause reconnaît les relations amoureuses, mais conteste l'absence de consentement", a déclaré la procureure de la République de Versailles (Yvelines), ­Maryvonne Caillibotte.

Édouard Mathé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

