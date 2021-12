Eglantine Eméyé, son Noël gâché par la Covid-19 : "J'essaye d'éviter de sombrer dans la déprime..."

En commentaires, les internautes sont nombreux à compatir à ce moment pas évident à vivre. "La déprime me guette. J'en ai marre, je m'ennuie déjà", répond-t-elle ainsi. Plus encore, elle indique que le "secret de [sa] forme" réside finalement peut-être dans cette dégustation de chocolat bien réconfortant. Enfin, alors qu'un internaute lui demande si elle se trouve à Paris, Eglantine Eméyé répond par la négative, précisant se trouver à Pignans dans le département du Var.

Si la maman de Marco (18 ans) et Samy (16 ans) ne révèle pas l'identité de ses deux proches qui ont contracté la Covid-19 chez elle, il se pourrait bien qu'il s'agisse de ses fils. Rappelons que Samy est polyhandicapé et souffre de troubles autistiques sévères. C'est à l'âge d'un an que le jeune garçon a été diagnostiqué hémiplégique du côté gauche et autiste. Ces pathologies se traduisent par l'automutilation ou encore par des difficultés de communication. Depuis 2013, Samy vit à Hyères, à plus de 900 kilomètres de sa famille, où il bénéficie d'un suivi médical adapté. Tous semblent réunis dans le Var, mais les fêtes de fin d'année semblent gâchées...