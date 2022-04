Election présidentielle : Le fils d'un candidat au casting d'une célèbre émission de TF1

Alors que la sixième saison de Ninja Warrior s'est terminée le 11 février dernier avec la victoire du candidat Clément Gravier, la saison 7 est déjà bouclée !

En effet, elle a été enregistrée comme chaque année à Cannes entre le 28 mars et le 4 avril dernier "sur l'esplanade de la Pantiero, véritable studio à ciel ouvert qui allie à la fois le décor naturel du Vieux-Port de Cannes, du Palais des Festivals et des Congrès et du coeur historique de Cannes, Le Suquet", a indiqué TF1 et la municipalité dans un communiqué commun.

Et le casting commence déjà à être dévoilé. Un candidat a notamment confirmé sa participation sur Twitter lors du dernier jour de tournage. Il s'agit d'Arthur Germain-Hidalgo. Le jeune homme est le fils d'Anne Hidalgo et de son mari Jean-Marc Germain, qu'elle a épousé en 2004 et dont elle a fait la rencontre dans les années 1990 grâce à Martine Aubry. Sur une première image, Arthur apparaît de dos, contemplant la mer devant lui et vêtu d'un tee-shirt Ninja Warrior. Le second cliché le dévoile de face, affichant un large sourire, sur le plateau aménagé de l'émission. "Super expérience !! Hâte que vous découvriez ça sur TF1", a-t-il légendé.