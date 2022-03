"Je ne me sens pas cougar !" : Anne Hidalgo se confie sur son mari, plus jeune qu'elle

Réélue avec facilité maire de Paris en 2020 (avec 48,4% des voix), alors même qu'elle était largement présentée comme supposément clivante et détestée des parisiens en raison notamment de sa politique anti voiture dans la capitale, Anne Hidalgo a en revanche énormément de mal à imposer sa candidature à la présidentielle de 2022. La socialiste, très à la traîne dans les sondages, multiplie les interventions. Elle a accepté une interview avec Closer.

Anne Hidalgo (62 ans), que l'on pouvait voir jeudi 17 mars sur le plateau de l'émission Elysée 2022 - le même soir que Yannick Jadot et Eric Zemmour - pour défendre son programme, a donc livré ses confidences au magazine. Et elle a notamment été questionnée sur la possibilité qu'un homme soit un jour en position de devenir Premier monsieur, ce qui ne s'est jamais vu en France. Elle est mariée depuis 2004 à Jean-Marc Germain, dont elle a fait la rencontre dans les années 1990 grâce à Martine Aubry. Pour elle, pas question qu'il puisse possiblement avoir "un rôle particulier" et elle assure qu'en cas de victoire, son époux "continuera sa propre vie". Il faut dire que lui aussi baigne dans le milieu politique puisqu'il a notamment été député.

Ces dernières années, de par sa relation avec la candidate à la présidentielle, Jean-Marc Germain (55 ans) a été contraint de faire des concessions. "Mon mari, qui a pourtant une carrière politique, en fait beaucoup plus que moi. Il pâtit de ma position. Il ne me le dit pas, mais je le vois. Lors de ces cinq dernières années, beaucoup de choses lui ont été refusées. C'est difficile d'être Monsieur Hidalgo dans ce pouvoir macroniste qui ne fait aucun cadeau à qui n'est pas dans l'allégeance", assure Anne Hidalgo. Malgré cela, l'entente est au beau fixe entre les époux, la femme politique confiant que son mari est "un homme féministe" et qu'à la maison il fait beaucoup de choses. "Parfois, il trouve que j'exagère ! Mais j'avoue que, quand je rentre, le dîner est prêt", dit-elle par exemple.

Cette belle histoire dure donc avec succès depuis plusieurs décennies maintenant et a donné naissance à un fils, Arthur, né en 2001. Alors qu'elle est âgée de sept ans de plus que lui, Anne Hidalgo réfute toutefois le terme de cougar employé par le magazine. "Ah non, je ne me sens pas cougar ! Contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent...", répond la candidate, dans un petit tacle gratuit accordé à la Première dame Brigitte Macron, nettement plus âgée que son mari Emmanuel...

Closer, dans les kiosques le 18 mars 2022.