Elie Semoun infidèle : il assume avoir craqué pour "une jeune fille de 20 ans"

Elie Semoun est à retrouver ce soir sur TMC dans le film Les vacances de Ducobu, qui est certainement l'une de ses plus grandes satisfactions personnelles au cinéma, tant ce long-métrage a plu au grand public. Il a également connu beaucoup de succès grâce à ses one-man show, ses collaborations avec d'autres grands humoristes ainsi que ses nombreux passages à la télévision.

Une jolie carrière retracée par Public dans sa dernière édition à travers un dossier de quatre pages consacré à l'acteur. Le magazine revient également sur sa vie sentimentale et plus précisément sur sa relation avec sa première et dernière épouse : Annie Florence Jeannesson, avec qui il a eu un fils prénommé Antoine, né en juillet 1995. Cette histoire aura finalement pris fin en 2002, en raison de l'infidélité de l'humoriste envers sa femme.

"J'ai été lâche"

"Elle était très exclusive. Très vite, j'ai eu la sensation qu'elle m'éloignait de toute ma bande de copains (...) J'avais envie de vibrer, de me sentir vivant, d'être amoureux. Alors j'ai fui, j'ai été lâche, je me suis étourdi dans une séduction effrénée et stérile, jusqu'à tromper Annie. Et tomber amoureux d'une jeune fille de 20 ans (Juliette Gernez : danseuse à l'Opéra de Paris, ndlr)" a-t-il expliqué en toute transparence.



Il aura alors vécu "dix ans d'un amour tourmenté, mouvementé" avec sa nouvelle compagne de l'époque, de dix-neuf ans sa cadette, avant de s'en séparer et de retrouver l'amour avec une Belge nommée Anaïs. L'acteur de 58 ans annoncera finalement leur séparation en novembre 2021 au micro des Grosses Têtes. "Depuis une semaine, je suis de nouveau dragueur puisque je suis célibataire" avait-il révélé, avant de revenir à nouveau sur cette rupture quelques mois plus tard mais cette fois-ci au micro de RMC face à Bernard Montiel.

Il avait notamment profité de cet entretien pour annoncer qu'il allait évoquer son chagrin d'amour à travers un tout nouveau projet : "un roman qui va s'appeler Compter jusqu'à toi et qui va sortir chez Robert Laffont en octobre". Peut-être que l'ancien partenaire de scène de Dieudonné aura retrouvé l'amour d'ici là ? Une nouvelle officialisation à venir prochainement ? Affaire à suivre !