Elie Semoun célibataire depuis peu : il annonce une étrange rupture...

Elie Semoun est de nouveau un coeur à prendre. Il s'est confié au micro de RFM sur sa vie sentimentale le 2 juillet 2022, un extrait a été dévoilé sur le site de Gala. "J'ai eu une rupture il n'y a pas longtemps", a-t-il expliqué à Bernard Montiel qui venait de lui demander s'il était amoureux. Ses peines de coeur, l'humoriste de 58 ans n'hésite pas à les mettre au service de sa musique car il est également chanteur.

"À chaque fois, j'écris quand je tombe amoureux ou quand j'ai une rupture", a-t-il raconté. Mais cette fois-ci, l'acteur dans L'Élève Ducobu a décidé de raconter son chagrin d'amour à travers un tout nouveau projet : "un roman qui va s'appeler Compter jusqu'à toi et qui va sortir chez Robert Laffont en octobre". "Un roman d'amour" a-t-il précisé dans la foulée, en rajoutant qu'il s'agit d'un livre avec "plein d'espoir", qui va relater son histoire, de la rencontre à la rupture.

"Je vais être un dragueur"

Concernant l'identité de la jeune femme, rien n'est certain. En novembre dernier, dans les Grosses Têtes, Elie Semoun avait déjà fait savoir qu'il était célibataire : "Maintenant, je vais être un dragueur. Depuis une semaine je le suis puisque je suis célibataire. C'est fini, je ne suis plus avec ma petite liégeoise", avait-il avoué. L'humoriste, chanteur et comédien, parle-t-il de la même femme ou aurait-il rencontré quelqu'un d'autre (dans le plus grand secret) dont il se serait déjà séparé ? Impossible d'en savoir plus...

En mai 2020, il était en tout cas en couple avec une certaine Anaïs dont il se serait séparé en 2021. Très discret, il en avait parlé indirectement quelques mois plus tard lors d'une interview accordée au magazine France Dimanche. "Je suis toujours avec des filles plus jeunes que moi parce que j'ai moi-même l'impression d'être plus jeune que moi. Mais bon, j'ai compris un truc : ma mère est morte à l'âge de 37 ans, et j'ai du mal à sortir avec des femmes qui ont plus que cet âge-là, car j'ai l'impression de la tromper. Je crois que je suis resté amoureux de ma mère", avait-il raconté. Depuis, leurs chemins se sont donc séparés.... il y a un an déjà.

Par le passé, Elie Semoun a été en couple avec Annie Florence Jeannesson, la mère de son fils Antoine né en 1995, avant de vivre une histoire d'amour avec la danseuse Juliette Gernez de 2003 à 2008.