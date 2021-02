Élie Semoun amoureux : douce attention à sa "chérie, qui vit en Belgique"

Loin des yeux mais pas loin du coeur pour Élie Semoun et sa compagne. La preuve avec les quelques mots que l'humoriste de 57 ans a lâchés sur celle qui partage sa vie amoureuse à Nikos Aliagas.

Toute les semaines, l'animateur phare de TF1 recueille les confidences d'une personnalité pour le magazine Gala et dans le numéro du 28 janvier 2021, c'était au tour d'Élie Semoun de se confier sur son "Monde d'après". A la question de savoir quel est le premier SMS qu'il avait envoyé le jour de l'interview, l'humoriste a ainsi répondu : "Un 'Tu as bien dormi' à ma chérie, qui vit en Belgique". Cette confidence sur sa moitié a été la seule, alors que beaucoup auraient sans aucun doute aimé qu'Élie Semoun en dise un peu plus sur cette fameuse personne.

Celui qui a plus d'un sketch à son arc avait confirmé en mai dernier être amoureux et en couple. Invité de l'émission Je t'aime etc sur France 2 , présentée par Daphné Bürki et arrêtée depuis, Élie Semoun avait indiqué être avec une femme prénommée Anaïs.

Quelques mois plus tôt, la star de Ducobu avait confié à Gala aimer être avec des femmes plus jeunes que lui. "Je suis toujours avec des filles plus jeunes que moi parce que j'ai moi-même l'impression d'être plus jeune que moi. Mais bon, j'ai compris un truc : ma mère est morte à l'âge de 37 ans, et j'ai du mal à sortir avec des femmes qui ont plus que cet âge-là, car j'ai l'impression de la tromper. Je crois que je suis resté amoureux de ma mère", avait-il expliqué. Cette Anaïs, qui vit en Belgique, et dont on ignore encore le visage, pourrait donc avoir moins de 57 ans...

Par le passé, Élie Semoun a été en couple avec Annie Florence Jeannesson, mère de son fils Antoine (né en 1995), puis avec la danseuse Juliette Gernez – de dix-huit ans sa cadette, dont il parle plus facilement que sa compagne actuelle.

Face à Nikos Aliagas, qui n'a pas manqué de l'immortaliser en noir et blanc, Élie Semoun a également confié que son héros dans la vie réelle n'est autre que son papa. "Même s'il est mort, il reste mon héros", a-t-il ajouté. L'humoriste a perdu son papa, atteint de la maladie d'Alzheimer, en septembre dernier. Il a réalisé le poignant documentaire Mon Vieux diffusé sur LCP.

L'intégralité de l'interview d'Élie Semoun par Nikos Aliagas est à retrouver dans le numéro du 28 janvier 2021 du magazine Gala.