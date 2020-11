Elie Semoun taquiné sur son ex Juliette Gernez, il réagit...

Il y a-t-il de l'eau dans le gaz entre François Hollande (66 ans) et sa compagne Julie Gayet (48 ans) ? Alors que l'actrice a posté un selfie pour démentir des rumeurs de rupture, une récente initiative commune du couple pour un évènement de charité s'est transformée en prestations séparées... Pourtant, l'ex chef de l'Etat n'aurait rien à se reprocher selon... Elie Semoun.

Dans Les Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier a saisi une occasion au vol pour taquiner Elie Semoun, lequel venait de dire qu'il était un homme bien dans ses baskets et dans sa vie mais, surtout, qu'il avait trouvé l'amour. "Mais non, elle est partie avec François Hollande !", a clamé le populaire chef de bande en faisant malicieusement référence à Juliette Gernez (33 ans), la danseuse ayant été en couple avec l'humoriste et comédien de 2003 à 2008. C'est cette femme qui est au coeur d'une folle rumeur la liant à l'ancien chef de l'état.

Le héros de Ducobu 3 a alors apporté d'inattendues précisions sur cette rumeur qui faisait récemment l'actualité après avoir eu son ex au téléphone. "Elle a choisi un autre comique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... La pauvre, je suis sûr que c'est faux en plus. Elle m'a dit qu'il y avait rien du tout. Elle m'a dit qu'il y avait quatre flics autour d'eux (...) Oui, elle le connaît, mais d'une manière normale. Il ne s'est rien passé !", a-t-il raconté.

François Hollande, qui a multiplié les histoires de coeur au cours de sa vie, de Ségolène Royal à Valérie Trierweiler, ne compte pas rester de marbre suite à la publication de ces photos. Invité de l'émission 6 à la maison le 23 novembre, il a été questionné sur le sujet par Anne-Elisabeth Lemoine. "Nous avons tous décidé, ceux qui étaient sur les photos, moi-même, Julie Gayet et Juliette Gernez, d'attaquer le journal en question", a-t-il indiqué.