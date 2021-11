Elie Semoun célibataire : il annonce sa rupture avec sa compagne belge

Les fêtes de fin d'année seront un peu plus moroses pour Elie Semoun. L'artiste âgé de 58 ans est de nouveau célibataire. Alors qu'il vivait une belle histoire d'amour avec une jeune femme belge, leur romance a pris fin. Il l'a lui-même révélé.

Le 25 novembre, Elie Semoun faisait son grand retour autour de la table des Grosses Têtes de Laurent Ruquier et retrouvait notamment un ami à lui qui, de son côté, faisait ses débuts : Max Boublil. Rapidement les deux hommes se sont titillés, le second prétendant que le premier aurait dragué sa femme sur Instagram ! "Ta femme est très jolie, elle ne te mérite pas (...) ça tombe bien, je suis célibataire", a ainsi répondu en blaguant le héros de Ducobu. Et Max Boublil d'expliquer qu'après une dispute avec sa femme, Elie Semoun l'avait appris et lui aurait envoyé des messages sur Instagram. "T'es un malade toi, ça va pas !", s'est-il défendu.

Très amusé par la situation, Laurent Ruquier - qui lui entretient toujours le mystère sur l'identité de son nouveau compagnon - a alors fait remarquer à Elie Semoun qu'il est du genre "dragueur" et que cela ne le surprendrait pas. Elie Semoun a alors rétorqué, évoquant sa situation amoureuse actuelle : "Maintenant, oui, je vais être un dragueur. Depuis une semaine je le suis puisque je suis célibataire. C'est fini, je ne suis plus avec ma petite liégeoise", a-t-il raconté. Mais ce dernier n'a pas expliqué la cause de leur rupture.

Elie Semoun avait officialisé son histoire d'amour en mai 2020 après des révélations faites par France Dimanche, qui donnait le prénom de sa chérie : Anaïs. En réalité, l'histoire entre eux avait été entamée en 2019 et, lors d'un concert à Liège de Bigflo et Oli, il avait été affiché par ces derniers alors qu'il était de sortie avec la fameuse Anaïs... Souhaitons-lui de retrouver l'amour en 2022.