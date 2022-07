Elie Semoun largué par sa fiancée : il en dit plus sur sa rupture avec sa "petite liégeoise"

Ce mercredi 13 juillet est un grand jour pour Elie Semoun ! C'est ce soir qu'est diffusé sur TMC le film L'élève Ducobu avec Elie Semoun qui joue le personnage du professeur Latouche. L'infatigable humoriste de 58 ans est également à l'affiche du film Ducobu président ! qui sort ce même jour.

À cette occasion, Elie Semoun a accordé une interview dans le nouveau numéro de Télé 7 Jours. L'humoriste de 58 ans en a profité pour annoncer la sortie prochaine de son premier roman Compter jusqu'à toi (éditions Robert Laffont) le 6 octobre prochain. Un livre écrit dans un moment particulier : "Quand ma fiancée m'a quittée, il y a huit mois." Avec cette phrase, Elie Semoun met un terme à une énigme.

Au début du mois, l'humoriste, acteur et écrivain avait en effet fait savoir qu'il était célibataire "depuis peu". Certains pensaient alors qu'il s'agissait d'une nouvelle séparation, après celle évoquée en novembre 2021 où il avait annoncé dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL : "Maintenant, oui, je vais être un dragueur. Depuis une semaine je le suis puisque je suis célibataire. C'est fini, je ne suis plus avec ma petite liégeoise." Largué il y a 8 mois, Elie Semoun faisait donc bien référence il y a quinze jours à Anaïs, sa "petite liégeoise". C'est d'ailleurs un peu grâce à elle qu'est né son ouvrage. "À chaque fois, j'écris quand je tombe amoureux ou quand j'ai une rupture", avait-il raconté à Bernard Montiel. Et de préciser qu'il s'agit d'un "roman d'amour".

"Je crois que je suis resté amoureux de ma mère"

Pour rappel, c'était en mai 2020 sur le plateau de l'émission de France 2, Je t'aime etc présentée par Daphné Bürki qu'Elie Semoun avait officialisé son histoire d'amour avec Anaïs. Quelques mois plus tôt dans un entretien accordé à Gala en janvier 2020, le père d'Antoine, 27 ans (plus connu sous le nom d'artiste Andy Santori) s'était exprimé sur son rapport avec les femmes : "Je suis toujours avec des filles plus jeunes que moi parce que j'ai moi-même l'impression d'être plus jeune que moi. Mais bon, j'ai compris un truc : ma mère est morte à l'âge de 37 ans, et j'ai du mal à sortir avec des femmes qui ont plus que cet âge-là, car j'ai l'impression de la tromper. Je crois que je suis resté amoureux de ma mère."

En tout cas, si aujourd'hui Elie Semoun n'est plus avec sa "petite liégeoise", il est désormais à coeur à prendre !