Elisa Tovati sublime en robe de mariée : rare photo de son mariage avec Sébastien Saussez

C'est une date qui ne s'oublie pas ! Le 14 juin 2006, Elisa Tovati disait "oui" pour la vie à son compagnon Sébastien Saussez, alors directeur général du Label Mercury. Un moment inoubliable pour la chanteuse de 46 ans qui a partagé ce mardi sur son compte Instagram une photo sur laquelle elle apparaît sublime dans sa robe de mariée signée Celestina Agostino. "Cela fait 16 ans qu'on est marié....14 juin" a t-elle complété en légende, complimentée au passage par ses collègues Saam et Les Frangines.

Et depuis ce jour-là, Elisa Tovati semble nager dans le bonheur avec son mari et leurs deux enfants Joseph, né le 23 décembre 2008 et Léo, né le 1er mars 2012. L'année dernière, la belle artiste rendait notamment hommage à son dernier en dévoilant une photographie en noir et blanc datant de sa naissance. "Il y a 9 ans aujourd'hui, un petit Prince venait au monde", précisait-elle, avant de lui organiser une petite fête pour son anniversaire quelques jours plus tard. En 2019, c'est pendant de belles vacances en famille que la chanteuse rendait hommage à sa petite troupe en partageant des photos sur ses réseaux. "Il n'y a rien de mieux que de passer du temps en famille..." avait-elle écrit en légende sur l'un de ses clichés.