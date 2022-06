Elisabeth Moreno : La fille de l'ancienne ministre jugée dans une affaire de trafic de cocaïne

Pendant deux ans, Elisabeth Moreno a été ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. La femme politique, 51 ans, se présente désormais aux élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Mais cette belle motivation pourrait bien être entachée par un scandale familial qui commence à bouillir du côté du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, dans l'Essonne

Anaïs S., la fille unique d'Elisabeth Moreno, aurait effectivement dû être jugée ce jeudi 3 juin 2022 ainsi que son mari William E. Le jeune homme de 29 ans, qui assure être chauffeur-livreur, réparateur de smartphones et conducteur occasionnel sur une application de covoiturage, est poursuivi en justice pour des importations de cocaïne et de cannabis qui auraient eu lieu entre avril 2021 et mai 2022, depuis Le Lamentin, en Martinique, jusqu'à Morsang-sur-Orge dans l'Essonne, lieu de résidence du couple. "Ma cliente a un parcours qui surprend, c'est une jeune femme diplômée, totalement insérée dans la vie active et dont la mère est ministre, explique Me Sarah Mauger-Poliak. Quant à William E., s'il a joué un rôle dans le trafic de stupéfiants, ce n'est pas un grand trafiquant. Il se bat surtout pour gagner sa vie en cumulant plusieurs emplois."

Dans cette affaire, Anaïs S. est jugée pour "non justification de ressources ou de l'origine d'un bien", comme le rapporte le journal Le Parisien. Elle aurait "omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie", elle qui gagne 1500€ par mois pour son travail de gestionnaire dans une caisse d'assurance familiale. Le casier judiciaire de la fille d'Elisabeth Moreno est vierge. Son compagnon, en revanche, a déjà été condamné en 2018 à trois ans de prison pour participation à une association de malfaiteurs et blanchiment, en lien avec un trafic de stupéfiants. Le couple a demandé, et obtenu, un délai pour préparer sa défense. Placés sous contrôle judiciaire, Anaïs S. et William E. seront finalement jugés en juillet 2022.