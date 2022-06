Elise Lucet clashée par Marc-Olivier Fogiel : Grosses tensions entre les 2 stars de la TV

Elise Lucet ne manie pas la langue de bois, mais sa franchise a heurté un bon nombre de ses confrères après son passage dans l'émission Revu sur France 5 dimanche 5 juin 2022. La célèbre journaliste a vivement critiqué les chaînes d'information en continu comme BFMTV. La chaîne, sous le choc de la mort de l'un des siens en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imhoff, n'a pas digéré les critiques de la présentatrice de Cash Investigation.

Face à Pascale Clark dans Revu, Elise Lucet a expliqué être toujours droguée à l'information mais plus tard, elle a également dit tout le mal qu'elle pensait de CNews : "Je vais être tout à fait honnête. Je ne regarde quasiment jamais les télés d'info en continu. Aucune. Vraiment. Même pas franceinfo. (...) Je n'ai pas le temps et ça me saoule ! Il y a un côté où on vous maintient comme ça, en haleine. Pour moi, un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui a un micro, comme ça, et qui parle devant une caméra." en ajoutant : "Un journaliste, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui va rencontrer des gens, qui va prendre des risques comme on l'a dit en Ukraine, qui va prendre des risques parce qu'il fait une enquête un peu costaud". "Les commentateurs d'actualité, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de voir des vrais gens. Je n'ai pas envie de voir des journalistes qui parlent des vrais gens. J'ai envie d'entendre des gens de terrain, des gens qui font plein de boulots différents", a enchaîné Elise Lucet. Et de conclure : "Je n'ai pas envie que ce soit des journalistes, qui, devant une caméra, racontent la vie des gens comme si c'était des sociologues en train de regarder avec une loupe les gens qui s'agitent en bas"

Des propos qui sont arrivés rapidement aux oreilles de Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV très choqué par le drame. Réagissant à l'article que Puremedias.com a écrit sur le fait qu'Elise Lucet critique les chaînes d'informations en continu, il a paraphrasé ce que la journaliste a dit au cours de l'émission sur le travail de journaliste pour demander à respecter la mémoire de Frédéric Leclerc-Imhoff, qui travaillait pour BFMTV et était sur le terrain : "'Un journaliste, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui va rencontrer des gens, qui va prendre des risques quand il va aller en Ukraine'. Comme Frédéric Leclerc-Imhoff de BFMTV, qui l'a payé de sa vie il y a une semaine. Respectons sa mémoire."