Elise Lucet prise à partie par Sonia Mabrouk : Menaces et intimidations sur le plateau de Quelle Époque!

De vives tensions étaient palpables sur le plateau de l'émission Quelle Époque! diffusée le 11 mars 2023 sur France 2. Assises l'une à côté de l'autre, Sonia Mabrouk - journaliste sur Cnews du groupe Bolloré - et Elise Lucet, journaliste dans le groupe France Télévisions, n'ont pu s'empêcher de s'écharper au sujet de leurs rédactions respectives. Remontée contre la star des enquêtes Cash Investigation, l'ex-compagne de Guy Savoy a dit avec beaucoup d'ironie s'étonner du fait qu'il n'y ait eu encore aucune enquête sur le groupe France Télévisions, qui semble selon elle avoir de nombreux dossiers ou conflits d'intérêts cachés. Interpellant Elise Lucet, elle lui demande donc avec la même ironie pourquoi aucune enquête n'a été réalisée jusqu'ici.

"Je voudrais bien mais il n'y a pas grand chose à dire sur France Télévisions" répond la journaliste de France 2, "Vous êtes sûre ?" demande avec inquisition Sonia Mabrouk. "Certaine, j'y suis et je vois ce qu'il s'y passe", "Ah eh bien faisons une enquête pour voir si il y a un cash investigation à faire non ?" ajoute la journaliste d'origine tunisienne. "Mais ne vous inquiétez pas Sonia effectivement je regarde ce qu'il se passe à France Télévision et je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions je le dirai très franchement, sur la manière dont fonctionne France Télévisions", répond la veuve de Martin Bourgeois.

Eh bien lancez là !

"Ah non mais je vous fait entièrement confiance mais je dis qu'une enquête indépendante vaudrait le coup et qui pourrait confirmer vos dires ce soir", réitère Sonia Mabrouk, "Eh bien lancez là !", répond avec un brin d'agacement Elise Lucet. "Je ne suis pas sur le service public moi je trouverais plus intéressant que vous fassiez un cash investigation vous même sur le sujet", "Vous ne pouvez pas faire un travail d'investigation ?", "Bien sûr que si mais j'aimerais que ce soit vous étant donné que vous êtes la patronne de Cash investigation, j'aimerais que vous le fassiez chez vous".

Remontée, Elise Lucet déclare : "Mais allez-y je vous en prie Sonia !", "Ce serait plus intéressant que ce soit vous qui le fassiez mais je peux y participer si vous voulez", "Mais non mais vous dites une équipe indépendante donc il ne faudrait pas que ce soit de France Télévisions du coup ?", "Ah non je vous considère comme indépendante" répond Sonia Mabrouk.