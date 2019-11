Elite Model Look : Andrej et Yireh, grands gagnants de la finale internationale

Andrej Chamula et Yireh Carrasco sont les deux grands gagnants de la finale internationale du concours Elite Model Look. Le 18 novembre 2019, Elite World a réuni 49 candidats (29 filles et 20 garçons) issus de trente pays différents (Afrique du Sud, Allemagne, Antilles/Guyane, Belgique, Biélorussie, Brésil, Chili, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Géorgie, Ghana, Hongrie, Italie, la Réunion, Mexique, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Russie, Rwanda, République dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande).

Arrivés dans la capitale le 15 novembre, les candidats ont participé à un bootcamp de trois jours les préparant à cette grande finale. Ils y ont acquis des compétences essentielles pour leur future carrière de mannequin. Photographes, coiffeurs, maquilleurs et professionnels de la mode étaient présents pour encadrer les finalistes et leur proposer des workshops : séances photo, apprentissage de la marche et entretiens personnels.

Andrej et Yireh remportent la finale Elite Model Look

Lors de cette grande finale internationale, le jury a jugé les finalistes sur plusieurs critères notamment leur présentation et leur charisme, ainsi que sur leur capacité à défiler sur le catwalk. Ils ont finalement sélectionné 15 finalistes avant d'annoncer les deux grands gagnants. Pour cette 36e édition, ce sont Yireh (République dominicaine) et Andrej (Slovaquie) qui ont remporté les premières places.

Passionnée de musique et de danse, Yireh Carrasco (16 ans, 1,77 m) est très fière de ses origines. Fan d'Elite Model Look depuis de nombreuses années, elle est extrêmement reconnaissante de l'aide et de l'apprentissage qu'elle a reçus tout au long de ce concours hors norme. Andrej Chamula (19 ans, 1,90 m), passionné de cinéma, est extrêmement heureux d'avoir été sélectionné et estime avoir beaucoup appris des autres mannequins et des personnes organisatrices du concours Elite Model Look.