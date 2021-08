Eliza Dushku (Buffy) maman pour la 2e fois, elle révèle le prénom du bébé !

Décidément, l'été est sa saison porte-bonheur. Eliza Dushku est en couple avec l'homme d'affaires Peter Palandjian - de 16 ans son aîné - depuis 2016. Les amoureux se sont fiancés en juin 2017, après un an de concubinage, et se sont mariés le 17 août 2018. C'est en ce même mois, une année plus tard, qu'ils ont accueilli leur premier fils, Philip Bourne, qui a désormais 2 ans. Et dire qu'elle sévissait dans le froid et la nuit, davantage, quand elle incarnait l'intrépide Faith auprès de Sarah Michelle Gellar...