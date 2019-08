Eliza Dushku (Buffy) maman pour la première fois : découvrez le prénom du bébé !

Eliza Dushku et son époux, Peter Palandjian, viennent d'accueillir leur premier enfant ! L'actrice de Buffy contre les vampires a révélé, le 2 août 2019, qu'elle avait donné naissance à un petit garçon, sans pour autant donner une date exacte. Elle devient ainsi une énième actrice de la série culte à devenir maman, à l'instar de Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter ou encore Alyson Hannigan.

C'est sur Instagram qu'Eliza Dushku a annoncé la naissance de son fils, en répliquant une scène du Roi Lion. "Notre bébé = Bourne. Can you feel the love, Philip "Bourne" ?! Reconnaissance pour tout cet amour", a-t-elle écrit en légende de cette photo, en faisant référence à la version originale de la chanson L'amour brille sous les étoiles. Une façon originale d'annoncer une naissance. Son premier enfant s'appelle donc Philip Bourne et porte un grenouillère avec une tête de lion spécialement pour l'occasion.

Le petit Philip est le premier enfant d'Eliza Dushku (38 ans). Son compagnon, Peter Paladjian, qui est un ancien joueur de tennis professionnel, avait déjà accueilli quatre enfants d'un précédent mariage. L'actrice avait annoncé être enceinte en février dernier, durant l'avant première de son fils, Mapplethorpe. Cela fait tout juste un an qu'elle a épousé Peter Paladjan (55 ans). Une cérémonie discrète qui s'était déroulée au sein de la bibliothèque publique de Boston (États-Unis). "Je viens tout juste d'être mariée et je suis impatiente d'ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie. Vous savez, je suis actrice depuis mes neuf ans et je suis en train de trouver ces nouvelles choses qui m'inspirent. Ça a été une super, mais grosse année", avait-elle confié à Us Magazine, à l'époque. On lui souhaite beaucoup de bonheur.