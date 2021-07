Elizabeth II : À peine divorcée, l'ancienne compagne de son petit-fils est déjà en couple

Les membres de la famille royale britannique font indéniablement beaucoup parler d'eux dernièrement. Après la découverte du profil d'Amélia Windsor sur une célèbre application de rencontre, c'est au tour du petit-fils d'Elizabeth II de faire la Une des médias anglophones. Selon les récentes informations du Daily Mail, samedi 24 juillet 2021, Peter Philipps est enfin divorcé. Un divorce prononcé le mois dernier, après douze ans de mariage, mais qui reste toutefois dans la controverse puisque le média a également rapporté que son ex-femme, Autumn Philipps, est déjà en couple.

Et d'après les dires du tabloïd, la femme de 43 ans est en couple avec un magnat de l'immobilier irlandais âgé de 52 ans. Une relation qui ne date pas d'hier puisqu'ils sont amis depuis déjà plus de 15 ans. Et toujours selon les propos du Daily Mail, le jeune couple est aujourd'hui "très amoureux" et n'a "pas caché leur relation."

Seul bémol à cette nouvelle idylle : le nouveau compagnon d'Autumn Philipps n'est toujours pas divorcé. Ce dernier serait encore légalement marié à son ancienne compagne, Louise Mulryan. Bien que les deux soient séparés depuis plus de deux ans, ils demeurent "en instance de divorce" et cela "lui coûterait une fortune après 27 ans passés ensemble." Mais si l'on fait abstraction de ce petit détail, selon les déclarations de ses amis au média, "Donal peut certainement traiter (Autumn, ndlr) comme une princesse".

Peter ne semble pas très touché

Après l'officialisation de son divorce, mi-juin 2021, Peter Philipps n'est également pas resté très attristé de sa séparation. Bien que la décision soit venue de son ex-épouse, lassée par leurs nombreux problèmes de couple, ce dernier n'a pas attendu très longtemps avant de faire sa première sortie publique seule. Vendredi 18 juin et samedi 19 juin, le petit-fils favori d'Elizabeth II a rapidement été vu au Royal Ascot, dans le Berkshire. Et à l'instar des nombreux membres de la famille royale présents, l'homme de 43 ans s'était rendu à l'hippodrome afin d'assister aux courses hippiques.