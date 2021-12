Elizabeth II émeut avec son discours de Noël : le prince Philip omniprésent, hommage poignant

Pour Elizabeth II, 2021 restera l'année des premières fois ! La reine d'Angleterre vit par exemple son premier Noël sans son défunt mari, le prince Philip. Elle lui a rendu un touchant hommage dans son allocution annuelle.

"Bien que ce soit une période de bonheur et de gaieté pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, particulièrement, je comprends pourquoi", a déclaré la reine samedi 25 décembre 2021. Pour le réveillon, Elizabeth II s'est adressée à ses sujets dans une allocution diffusée à la télévision. Habillée d'une robe rouge, avec une broche en hommage à son défunt mari, et assise à un bureau (sur lequel était posée une photo du prince Philip et d'elle), la monarque de 95 ans a eu une pensée pour son époux disparu.

"Depuis la mort de mon cher Philip, j'ai tiré un grand réconfort des nombreux hommages chaleureux et affectueux à sa vie et à son travail, de tout le pays, du Commonwealth et du monde, poursuit Elizabeth II. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à tirer l'humour de toutes les situations étaient irrépressibles. Cette lueur malicieuse était aussi brillante à la fin que quand j'ai posé mes yeux sur lui pour la première fois. Mais bien sûr, la vie est faite de séparations définitives comme de premières rencontres ; et bien qu'il manque à ma famille et à moi, je sais qu'il voudrait que nous passions un bon Noël."