Elizabeth II endeuillée : Lady Shakerley, sa cousine et amie, est décédée

Triste nouvelle pour la reine d'Angleterre : le 1er novembre 2020, jour de la Toussaint, sa cousine et amie Lady Shakerley est morte à l'âge de 79 ans. Comme l'a rapporté le Daily Mail, la Britannique est décédée dimanche matin, entourée de ses proches. Celle qui était la fille du vicomte Thomas Anson et d'Anne Bowes-Lyon (devenue plus tard la princesse Anne de Danemark après un remariage) laisse derrière elle une fille et deux petits-enfants.

Elizabeth Anson, son nom de jeune fille, est née en 1941 au château de Windsor. Le roi George VI était son parrain. Dès les années 1960, elle a joué les organisatrices d'événements privés pour sa cousine la reine. Elle avait notamment aidé à préparer une fête pour les dignitaires étrangers à la veille du mariage du prince William et Kate Middleton en avril 2011 ou encore les 80 ans de sa cousine Elizabeth II en 2006. "La reine est l'hôte le plus méticuleux, Lady Shakerley avait-elle confié au magazine Tatler lors d'une interview en 2012. Elle vérifie chaque décor de salle à manger, chaque fleur, chaque chambre d'amis et choisit toujours son propre menu. Nous pourrions tous en apprendre quelque chose."

Au printemps dernier, en signe de sa reconnaissance personnelle, la monarque l'avait faite Commandeur de l'Ordre royal de Victoria. Elizabeth Shakerley avait également organisé des événements pour d'autres personnalités telles que Mick Jagger, Bill et Hillary Clinton, mais aussi les 70 ans de Margaret Thatcher en 1995 et le mariage de Sting.